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КНДР пригрозила Японии из-за наращивания вооруженных сил

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Северная Корея осудила новую стратегию безопасности Японии по изменению среды региональной безопасности и пригрозила военным ответом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Официальные лица КНДР назвали планы Токио по повышению обороноспособности страны "новой политикой агрессии", которая приведет к фундаментальным изменениям в ситуации безопасности в Восточной Азии.

Цитата

"Япония вызывает серьезный кризис безопасности на Корейском полуострове и в регионе Восточной Азии, принимая новую стратегию безопасности, которая фактически признает ее возможности превентивного удара по другим странам", - сказал представитель министерства иностранных дел КНДР.

Также в Пхеньяне раскритиковали США за "поддержку и подстрекательство к перевооружению и повторному вторжению Японии" и заявили, что Вашингтон не имеет права поднимать вопрос об усилиях Северной Кореи по укреплению своей обороны.

Напомним

Северная Корея в воскресенье произвела запуск, вероятно, двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

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