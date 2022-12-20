КНДР пригрозила Японии из-за наращивания вооруженных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Северная Корея осудила новую стратегию безопасности Японии по изменению среды региональной безопасности и пригрозила военным ответом.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Официальные лица КНДР назвали планы Токио по повышению обороноспособности страны "новой политикой агрессии", которая приведет к фундаментальным изменениям в ситуации безопасности в Восточной Азии.
Цитата
"Япония вызывает серьезный кризис безопасности на Корейском полуострове и в регионе Восточной Азии, принимая новую стратегию безопасности, которая фактически признает ее возможности превентивного удара по другим странам", - сказал представитель министерства иностранных дел КНДР.
Также в Пхеньяне раскритиковали США за "поддержку и подстрекательство к перевооружению и повторному вторжению Японии" и заявили, что Вашингтон не имеет права поднимать вопрос об усилиях Северной Кореи по укреплению своей обороны.
Напомним
Северная Корея в воскресенье произвела запуск, вероятно, двух баллистических ракет в сторону Японского моря.