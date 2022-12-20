КНДР пригрозила Японії через нарощування збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Північна Корея засудила нову стратегію безпеки Японії щодо зміни середовища регіональної безпеки, і пригрозила військовою відповіддю.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Офіційні особи КНДР назвали плани Токіо, з підвищення обороноздатності країни, “новою політикою агресії”, яка призведе до фундаментальних змін у безпековій ситуації в Східній Азії.
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“Японія викликає серйозну кризу безпеки на Корейському півострові та в регіоні Східної Азії, ухвалюючи нову стратегію безпеки, яка фактично визнає її можливості превентивного удару по інших країнах”, — сказав речник міністерства закордонних справ КНДР.
Також в Пхеньяні розкритикували США за “підтримку і підбурювання до переозброєння та повторного вторгнення Японії” і заявили, що Вашингтон не має права порушувати питання про зусилля Північної Кореї зі зміцнення своєї оборони.
Нагадаємо
Північна Корея у неділю здійснила запуск, ймовірно, двох балістичних ракети у бік Японського моря.