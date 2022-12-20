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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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КНДР пригрозила Японії через нарощування збройних сил

КНДР пригрозила Японії через нарощування збройних сил

Київ • УНН

 • 487463 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Північна Корея засудила нову стратегію безпеки Японії щодо зміни середовища регіональної безпеки, і пригрозила військовою відповіддю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Офіційні особи КНДР назвали плани Токіо, з підвищення обороноздатності країни, “новою політикою агресії”, яка призведе до фундаментальних змін у безпековій ситуації в Східній Азії.

Цитата

“Японія викликає серйозну кризу безпеки на Корейському півострові та в регіоні Східної Азії, ухвалюючи нову стратегію безпеки, яка фактично визнає її можливості превентивного удару по інших країнах”, — сказав речник міністерства закордонних справ КНДР.

Також в Пхеньяні розкритикували США за “підтримку і підбурювання до переозброєння та повторного вторгнення Японії” і заявили, що Вашингтон не має права порушувати питання про зусилля Північної Кореї зі зміцнення своєї оборони.

Нагадаємо

Північна Корея у неділю здійснила запуск, ймовірно, двох балістичних ракети у бік Японського моря.

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