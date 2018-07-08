КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне намерение провести денуклеаризацию

США считают, что на переговорах с КНДР прогресс, однако пока не намерены смягчать режим санкций в отношении Пхеньяна, подчеркнул шеф американской дипломатии.

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“И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего режима санкции”, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

“Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись подробные и содержательные обсуждения по следующим шагам в направлении полной денуклеаризации”, — отметил Помпео, рассказывая об итогах последних переговоров в Пхеньяне.

Напомним, в Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризации Корейского полуострова.