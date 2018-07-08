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КНДР підтвердила на переговорах в Пхеньяні намір провести денуклеаризацію

КНДР підтвердила на переговорах в Пхеньяні намір провести денуклеаризацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. КНДР підтвердила на переговорах у Пхеньяні провести денуклеаризацію. На цьому наголосив держсекретар США Майкл Помпео, виступаючи у неділю на спільній прес-конференції у Токіо за підсумками тристоронніх переговорів зі колегами з Японії і Республіки Корея, передає УНН з посиланням на ТАРС.

США вважають, що на переговорах зі КНДР є прогрес, проте поки не мають наміру пом'якшувати режим санкцій щодо Пхеньяну, підкреслив шеф американської дипломатії.

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"І, таким чином, хоча ми натхнені прогресом на цих переговорах, один прогрес не виправдовує ослаблення існуючого режиму санкції", - сказав керівник зовнішньополітичного відомства США.

"Але перш за все дозвольте мені ясно дати зрозуміти: Північна Корея знову підтвердила свою прихильність повній денуклеаризації. У нас відбулися детальні та змістовні обговорення щодо наступних кроків у напрямку повної денуклеаризації", - зазначив Помпео, розповідаючи про підсумки останніх переговорів у Пхеньяні.

Нагадаємо, в Токіо в неділю пройшли тристоронні переговори на рівні глав МЗС США, Японії і Південної Кореї. Перед цим держсекретар США Майкл Помпео відвідав Пхеньян з дводенним візитом, де обговорив з північнокорейським керівництвом питання, пов’язані з денуклеаризацією Корейського півострова.

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