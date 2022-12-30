КМВА: в результате вражеской атаки было частично разрушено админздание в Голосеевском районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате вражеской атаки БПЛА типа "Shahed" ночью, в столице было частично разрушено административное здание в Голосеевском районе, сообщает начальник КМВА Сергей Попко, пишет УНН.
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“Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, который не принес агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА „Shahed“”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.
“Один из баражирующих боеприпасов „Shahed“ попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон. Информация о потерпевших не поступала. Все данные уточняются”, — сообщает Попко.
Напомним
Председатель Киевской областной военной администрации сообщал о вражеской атаке дронами в Киевской области. Позже он сообщил о работе ПВО в Киевской области.