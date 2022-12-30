КМВА: в результате вражеской атаки было частично разрушено админздание в Голосеевском районе столицы

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“Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, который не принес агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА „Shahed“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

“Один из баражирующих боеприпасов „Shahed“ попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон. Информация о потерпевших не поступала. Все данные уточняются”, — сообщает Попко.

Напомним

Председатель Киевской областной военной администрации сообщал о вражеской атаке дронами в Киевской области. Позже он сообщил о работе ПВО в Киевской области.