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КМВА: в результате вражеской атаки было частично разрушено админздание в Голосеевском районе столицы

КМВА: в результате вражеской атаки было частично разрушено админздание в Голосеевском районе столицы

Киев • УНН

 • 365144 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате вражеской атаки БПЛА типа "Shahed" ночью, в столице было частично разрушено административное здание в Голосеевском районе, сообщает начальник КМВА Сергей Попко, пишет УНН.

Цитата

“Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, который не принес агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА „Shahed“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

“Один из баражирующих боеприпасов „Shahed“ попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон. Информация о потерпевших не поступала. Все данные уточняются”, — сообщает Попко.

Напомним

Председатель Киевской областной военной администрации сообщал о вражеской атаке дронами в Киевской области. Позже он сообщил о работе ПВО в Киевской области.

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