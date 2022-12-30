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КМВА: у результаті ворожої атаки було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

КМВА: у результаті ворожої атаки було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

Київ • УНН

 • 365145 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Внаслідок ворожої атаки БПЛА типу "Shahed" вночі, у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі, інформує начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН.

Цитата

“Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА „Shahed“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

“Один з баражуючих боєприпасів „Shahed“ влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються”, — повідомляє Попко.

Нагадаємо

Голова Київської обласної військової адміністрації повідомляв про ворожу атаку дронами у Київській області. Пізніше він повідомив про роботу ППО у Київській області.

Українські Національні Новини

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