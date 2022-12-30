КМВА: у результаті ворожої атаки було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Внаслідок ворожої атаки БПЛА типу "Shahed" вночі, у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі, інформує начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН.
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“Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА „Shahed“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.
“Один з баражуючих боєприпасів „Shahed“ влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються”, — повідомляє Попко.
Нагадаємо
Голова Київської обласної військової адміністрації повідомляв про ворожу атаку дронами у Київській області. Пізніше він повідомив про роботу ППО у Київській області.