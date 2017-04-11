КМУ не настроен выводить алкогольный рынок из тени - О.Дорошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Нынешняя государственная политика относительно рынка алкоголя подталкивает украинцев покупать нелегальный алкоголь. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, нелегальный алкоголь по уровню доходов, которые он сегодня приносит серым производителям, уже можно сравнить с заработками наркодилеров.
Также, О.Дорошенко считает, что Кабмин сегодня не настроен на то, чтобы вывести алкогольный рынок из тени.
"Сейчас государство не настроена, чтобы что-то фактически менять в этой игре. Они хотят за счет повышения акцизов получать в номинальных выражениях больше денег в бюджет, и таким образом это толкает людей к нелегальному потребления алкоголя.
В свою очередь, Кабмин не настроен на то, чтобы вывести из тени обороты. Они просто хотят получать больше за счет только того, что они повысят тарифы. Потому что это проще.
Например, Минэкономразвития, когда повышает тарифы, он фактически перекладывает ответственность на налоговую и МВД, и они становятся заложниками ситуации ", - отметил О.Дорошенко.
Напомним, сегодня председатель КМУ В.Гройсман сообщил, что правительство не намерено пересматривать акцизы на алкоголь .
Зато, представители рынка и эксперты отмечают, что действующие акцизы (росли уже дважды в текущем году, - ред.) Является необоснованно завышенным, а потому способствуют развитую нелегального рынка алкогольной продукции.
Также напомним, нардеп Н.Лаврик намеревался лично инициировать вопрос о пересмотре высоких акцизов на алкоголь во время заседания налого вого комитета ВРУ .