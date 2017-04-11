КМУ не настроен выводить алкогольный рынок из тени - О.Дорошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47747 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104227 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118225 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117549 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113118 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104662 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154592 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КМУ не настроен выводить алкогольный рынок из тени - О.Дорошенко

КМУ не настроен выводить алкогольный рынок из тени - О.Дорошенко

Киев  •  УНН

 • 16847 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Нынешняя государственная политика относительно рынка алкоголя подталкивает украинцев покупать нелегальный алкоголь. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, нелегальный алкоголь по уровню доходов, которые он сегодня приносит серым производителям, уже можно сравнить с заработками наркодилеров.

Также, О.Дорошенко считает, что Кабмин сегодня не настроен на то, чтобы вывести алкогольный рынок из тени.

"Сейчас государство не настроена, чтобы что-то фактически менять в этой игре. Они хотят за счет повышения акцизов получать в номинальных выражениях больше денег в бюджет, и таким образом это толкает людей к нелегальному потребления алкоголя.

В свою очередь, Кабмин не настроен на то, чтобы вывести из тени обороты. Они просто хотят получать больше за счет только того, что они повысят тарифы. Потому что это проще.

Например, Минэкономразвития, когда повышает тарифы, он фактически перекладывает ответственность на налоговую и МВД, и они становятся заложниками ситуации ", - отметил О.Дорошенко.

Напомним, сегодня председатель КМУ В.Гройсман сообщил, что правительство не намерено пересматривать акцизы на алкоголь .

Зато, представители рынка и эксперты отмечают, что действующие акцизы (росли уже дважды в текущем году, - ред.) Является необоснованно завышенным, а потому способствуют развитую нелегального рынка алкогольной продукции.

Также напомним, нардеп Н.Лаврик намеревался лично инициировать вопрос о пересмотре высоких акцизов на алкоголь во время заседания налого вого комитета ВРУ .

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