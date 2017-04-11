КМУ не налаштований виводити алкогольний ринок з тіні - О.Дорошенко

За його словами, нелегальний алкоголь за рівнем доходів, які він сьогодні приносить сірим виробникам, вже можна порівняти із заробітками наркодилерів.

Також, О.Дорошенко вважає, що Кабмін сьогодні не налаштований на те, аби вивести алкогольний ринок з тіні.

“Зараз держава не налаштована, щоб щось фактично змінювати у цій грі. Вони хочуть за рахунок підвищення акцизів одержувати у номінальних вираженнях більше грошей у бюджет, і таким чином це штовхає людей до нелегального споживання алкоголю.

В свою чергу, Кабмін не налаштований на те, щоб вивести з тіні обороти. Вони просто хочуть отримувати більше за рахунок лише того, що вони підвищать тарифи. Бо це простіше.

Наприклад, Мінекономрозвитку, коли підвищує тарифи, він фактично перекладає відповідальність на податкову і МВС, і вони стають заручниками ситуації”, — зауважив О.Дорошенко.

Нагадаємо, сьогодні голова КМУ В.Гройсман повідомив, що Уряд не має намірів переглядати акцизи на алкоголь.

Натомість, представники ринку та експерти наголошують на тому, що діючі акцизи (зростали вже двічі протягом поточного року, — ред.) є необґрунтовано завищеними, а тому сприяють розвиту нелегального ринку алкогольної продукції.

Також нагадаємо, нардеп М.Лаврик мав намір особисто ініціювати питання про перегляд високих акцизів на алкоголь під час засідання податко вого комітету ВРУ.