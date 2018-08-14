КГГА: в Киеве планируют заменить 12 000 обычных светильников на энергосберегающие

"По подсчетам экспертов Украина тратит на уличное освещение в 1,7 раза больше, чем европейские государства, - комментирует Дмитрий Давтян. - И это при том, что и в Европе ситуация с переходом на LED-лампы не идеальна. Так, 50% расходов на электроэнергию в ЕС до сих пор приходится именно на уличное освещение ".

Он напомнил, что пять лет назад, в 2013 году, в ЕС вышла директива, по которой к 2020 году страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%.

"В Европейском Союзе сейчас два лидера: Австрия и Германия. В этих странах устанавливают не просто LED-лампы, а "умные" фонари с LED-освещением. Они помогают найти свободные места на парковке или изменить профиль света. В этом направлении движется Финляндия, а также в Румынии целые кварталы крупных городов переводят на современный вид освещения ", - рассказал заместитель председателя горгосадминистрации.

Вместе с тем, он отметил, что пока в Европе нет города, который бы на 100% перешло на LED-лампы.

"Если говорить о Киеве, то из общего количества светильников, находящихся на балансе КП" Киевгорсвет "(а это 135 940 единиц), почти 4500 - LED. Планы на текущий год амбициозные, но вполне достижимые для реализации ", - считает Дмитрий Давтян.