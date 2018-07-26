КГГА: в этом году начнется реконструкция ливневой канализации на метро "Левобережная"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В этом году на станции метро "Левобережная" в Киеве начнут реконструкцию ливневой канализации. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает корреспондент УНН.
"Метро "Левобережная" - в этом году мы планируем начать работу по реконструкции ливневой канализации и замене коллектора", - сообщил Давтян.
Председатель КК "Киевавтодор" Одександр Густелев сообщил, что на реконструкцию выделят примерно 248 млн гривен, и будет происходить она примерно 1,5-2 года.
Напомним, в Киеве движение по улице Елены Телиги, где на перекрестке с улицей Кирилловской произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода, восстановлено.