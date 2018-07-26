КГГА: в этом году начнется реконструкция ливневой канализации на метро "Левобережная"

"Метро "Левобережная" - в этом году мы планируем начать работу по реконструкции ливневой канализации и замене коллектора", - сообщил Давтян.

Председатель КК "Киевавтодор" Одександр Густелев сообщил, что на реконструкцию выделят примерно 248 млн гривен, и будет происходить она примерно 1,5-2 года.

Напомним, в Киеве движение по улице Елены Телиги, где на перекрестке с улицей Кирилловской произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода, восстановлено.