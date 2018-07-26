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КМДА: цього року почнеться реконструкція зливової каналізації на метро "Лівобережна"

КМДА: цього року почнеться реконструкція зливової каналізації на метро "Лівобережна"

Київ • УНН

 • 12896 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У цьому році на станції метро "Лівобережна" у Києві розпочнуть реконструкцію зливової каналізації. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає кореспондент УНН.

"Метро "Лівобережна" - в цьому році ми плануємо почати роботу з реконструкції зливової каналізації та заміни колектора", - повідомив Давтян.

Голова КК "Київавтодор" Одександр Густєлєв повідомив, що на реконструкцію виділять приблизно 248 млн гривень, і відбуватиметься вона приблизно 1,5-2 роки.

Нагадаємо, у Києві рух по вулиці Олени Теліги, де на перехресті з вулицею Кирилівською сталося руйнування дорожнього покриття поблизу шляхопроводу, відновлений.

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