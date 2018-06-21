Клубы украинских сборников Яремчука и Хачериди проведут очный спарринг

Отпуск футболиста сборной Украины Яремчука почти закончился, ведь уже 22 июня его “Гент” планирует провести первый контрольный поединок в рамках подготовки к сезону-2018/2019. Как сообщает официальный сайт клуба, соперниками команды будут земляки из KRC “Гент”, который выступает во второй любительской лиге.

Далее в Яремчука и его партнеров запланировано еще как минимум восемь спаррингов, среди которых выделяется матч против греческого “ПАОКа”, где выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Эта встреча должна состояться в Голландии 12 июля.

Добавим, что стартовый поединок чемпионата Бельгии сезона-2018/2019 “Гент” проведёт 27 июля дома против “Стандард”.