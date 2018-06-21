Клуби українських збірників Яремчука і Хачеріді проведуть очний спаринг

Відпустка футболіста збірної України Яремчука майже закінчилася, адже вже 22 червня його “Гент” планує провести перший контрольний поєдинок в рамках підготовки до сезону-2018/2019. Як повідомляє офіційний сайт клубу, суперниками команди будуть земляки з KRC “Гент”, який виступає у другій аматорській лізі.

Далі в Яремчука та його партнерів заплановано ще щонайменше вісім спарингів, серед яких виділяється матч проти грецького “ПАОКу”, де виступають українці Євген Хачеріді та Євген Шахов. Ця зустріч має відбутися в Голландії 12 липня.

Додамо, що стартовий поєдинок чемпіонату Бельгії сезону-2018/2019 “Гент” проведе 27 липня вдома проти “Стандарду”.