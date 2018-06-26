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Клубы выбрали "Черноморец" для возвращения в УПЛ

Клубы выбрали "Черноморец" для возвращения в УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Клубы Украинской Премьер-Лиги единогласно проголосовали за предложение Исполнительному комитету ФФУ включить ФК "Черноморец" (Одесса) в УПЛ. Этим же голосованием клубы исключили ФК "Полтава" из состава участников Лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

На голосование клубов Лига вынесла две кандидатуры: ФК "Зирка" (Кропивницкий) как клуба, который занял 10-е место в УПЛ в сезоне 2017/18 годов, и ФК "Черноморец" (Одесса), который участвовал в матчах плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне против ФК "Полтава".

УПЛ также рассматривала кандидатуру ФК "Ингулец" (Петрово) как клуба, в прошлом сезоне занял 4-е место в Первой Лиге ПФЛ. Однако ФК "Ингулец" сообщил, что не сможет выполнить одно из обязательных условий членства в УПЛ в оставшееся до старта нового сезона. Речь идет о требовании сформировать команды для участия в соревнованиях молодежных команд - Чемпионатах U-19 и U-21. Поэтому УПЛ не выносила ФК "Ингулец" на голосование клубов.

"Принимая эти решения, мы руководствовались соображениями целостности и непрерывности наших соревнований. Поскольку новый сезон начинается уже меньше чем через месяц, мы должны были действовать быстро, неуклонно следуя регламента и устава Лиги. В течение двух дней мы определили клубы, которые могут претендовать на участие в УПЛ, проконсультировались с ФФУ о результатах прохождения ими процедуры аттестации, а также пригласили эти клубы срочно подтвердить желание и готовность играть в УПЛ в следующем сезоне", - сказал президент УПЛ Томас Гримм.

Заметим, что вопрос о членстве ФК "Черноморец" (Одесса) в УПЛ будет рассмотрен на ближайшем заседании Исполнительного комитета ФФУ.

Напомним, что на прошлой неделе ФК "Полтава" сообщил Лигу об отказе участвовать в соревнованиях из-за недопуска клубного стадиона "Локомотив", который не соответствует требованиям УПЛ, хотя клуб не и заявлял этот стадион для матчей Лиги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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