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Клуби обрали "Чорноморець" для повернення в УПЛ

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Клуби Української Прем’єр-Ліги одноголосно проголосували за пропозицію Виконавчому комітету ФФУ включити ФК "Чорноморець" (Одеса) до УПЛ. Цим же голосуванням клуби виключили ФК "Полтава" зі складу учасників Ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

На голосування клубів Ліга винесла дві кандидатури ФК "Зірка" (Кропивницький) як клубу, який посів 10-те місце в УПЛ у сезоні 2017/18 років, та ФК "Чорноморець" (Одеса), який брав участь у матчах плей-оф за право участі в УПЛ у наступному сезоні проти ФК "Полтава".

УПЛ також розглядала кандидатуру ФК "Інгулець" (Петрове) як клубу, який в минулому сезоні посів 4-те місце в Першій Лізі ПФЛ. Проте ФК "Інгулець" повідомив, що не зможе виконати одну з обов’язкових умов членства в УПЛ у час, що залишився до старту нового сезону. Ідеться про вимогу сформувати команди для участі в змаганнях молодіжних команд – Чемпіонатах U-19 та U-21. Тому УПЛ не виносила ФК "Інгулець" на голосування клубів.

"Приймаючи ці рішення, ми керувалися міркуваннями цілісності та безперервності наших змагань. Оскільки новий сезон починається вже менше ніж за місяць, ми повинні були діяти швидко, неухильно дотримуючись Регламенту та Статуту Ліги. Протягом двох днів ми визначили клуби, які можуть претендувати на участь в УПЛ, проконсультувались із ФФУ щодо результатів проходження ними процедури атестації, а також запросили ці клуби терміново підтвердити бажання і готовність грати в УПЛ в наступному сезоні", — сказав президент УПЛ Томас Грімм.

Зауважимо, що питання щодо членства ФК "Чорноморець" (Одеса) в УПЛ буде розглянуто на найближчому засіданні Виконавчого комітету ФФУ.

Нагадаємо, що минулого тижня ФК "Полтава" повідомив Лігу про відмову брати участь у змаганнях через недопуск клубного стадіону "Локомотив", який не відповідає вимогам УПЛ, хоча клуб не і заявляв цей стадіон для матчів Ліги.

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