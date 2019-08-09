Клуб Зинченко совершил третий трансфер межсезонья
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Английский "Манчестер Сити" завершил подписание правого защитника туринского "Ювентуса" Жоао Канселу, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Португальский защитник заключил соглашение с которой он будет выступать на стадионе “Этихад” до лета 2025 года.
“Манчестер Сити” — фантастический клуб с блестящим менеджером, и я очень рад быть здесь. Все в клубе произвело на меня впечатление, от удобств до их стиля игры. Я всегда стараюсь развивать свою игру и выигрывать трофеи. Также я верю, что смогу сделать это в данном месте, так что теперь я действительно с нетерпением жду нового сезона и проверю себя в Премьер-лиге", — отметил португальский фулбек.
По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 25-летний футболист будет зарабатывать в составе действующего чемпиона Англии 4,5 млн. евро за сезон, а сделка оценивается по 65 млн. евро.
Стоит отметить, что вслед за Анхелиньо и Родри стал третьим подписанием клуба Пепа Гвардиолы летом.