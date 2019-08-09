Клуб Зінченка здійснив третій трансфер міжсезоння
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” завершив підписання правого оборонця туринського “Ювентуса” Жоао Канселу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “міщан”.
Португальський захисник уклав угоду за якої він виступатиме на стадіоні “Етіхад” до літа 2025 року.
“Манчестер Сіті” — фантастичний клуб з блискучим менеджером, і я дуже радий бути тут. Все в клубі справило на мене враження, від зручностей до їх стилю гри. Я завжди прагну розвивати свою гру і вигравати трофеї. Також я вірю, що зможу зробити це в даному місці, так що тепер я дійсно з нетерпінням чекаю нового сезону і перевірю себе в Прем’єр-лізі", — наголосив португальський фулбек.
За інформацією інсайдера Джанлуки ді Марціо, 25-річний футболіст буде заробляти в складі чинного чемпіона Англії 4,5 млн. євро за сезон, а угода оцінюється за 65 млн. євро.
Варто відзначити, що слідом за Анхеліньо і Родрі став третім підписанням клуба Пепа Гвардіоли влітку.