Клуб Зинченко нанес разгромное поражение чемпионскому "Ливерпулю"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В гости к "Манчестер Сити" в поединке 32 тура АПЛ заглянули футболисты "Ливерпуля", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
По итогам первого тайма преимущество “горожан” было значительным — 3:0. После перерыва счет стал разгромным — 4:0. Авторами голов стали де Брюйне, Стерлинг, Фоден и автогол в Окслейд-Чемберлена.
Украинец Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных “МС”.
Примечательно, что по итогам прошлого тура “мерсисайдцы” досрочно завоевали звание чемпионов Англии.
Добавим, в турнирной таблице “Ливерпуль” 86 баллов, команда Гвардиолы идет второй — 66.