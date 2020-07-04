Клуб Зінченка завдав розгромної поразки чемпіонському "Ліверпулю"

За підсумками першого тайму перевага “міщан” була значною — 3:0. Після перерви рахунок став розгромним — 4:0. Авторами голів стали Де Брюйне, Стерлінг, Фоден та автогол у Окслейда-Чемберлена.

Українець Олександр Зінченко увесь поєдинок провів на лаві для запасних “МС”.

Примітно, що за підсумками минулого туру “мерсисайдці” достроково завоювали звання чемпіонів Англії.

Додамо, у турнірній таблиці “Ліверпуль” має 86 балів, команда Гвардіоли йде другою — 66.