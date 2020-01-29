Клуб Зинченко пробился в финал Кубка Английской лиги

Единственное взятие во встрече произошло на 35 минуте. К серба Матич мяч отлетел после подачи со штрафного партнера. Полузащитник не растерялся и с первого прикосновения прислал мяч низом под штангу ворот - 1:0. Причем автор гола получил удаление на 76 минуте.

Несмотря на победу, итоговый результат двух противостояний составляет 3:2 в пользу "Манчестер Сити".

Отметим, что Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Также добавим, в финальном матче "МС" поборется с "Астон Виллой".