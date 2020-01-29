Клуб Зінченка пробився у фінал Кубку Англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На стадіоні "Етіхад" відбувся матч у відповідь 1/2 фіналу Кубку англійської ліги за участі манчестерських клубів – "Сіті" та "Юнайтед", передає кореспондент УНН.
Єдине взяття у зустрічі відбулося на 35 хвилині. До серба Неманьї Матіча м'яч відлетів після подачі зі штрафного партнера. Півзахисник не розгубився і з першого дотику надіслав м'яч низом під штангу воріт – 1:0. Причому автор голу отримав вилучення на 76 хвилині.
Попри перемогу, підсумковий результат двох протистоянь становить 3:2 на користь "Манчестер Сіті".
Відзначимо, що Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві для запасних.
Також додамо, у фінальному матчі "МС" позмагається із "Астон Віллою".