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Клуб Ярмоленко обыграл "Лестер" в центральной встрече тура АПЛ

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках 31 тура Английской Премьер-лиги прошла центральная встреча в которой “Вест Хэм” принимал “Лестер”, сообщает кореспондент УНН.

Днтали

До перерыва арендованный игрок в “Манчестер Юнайтед” Джесси Лингард оформил дубль в ворота “лис”. В первом моменте он отметился точным выстрелом взлета, а в другом — отправил мяч в пустую сетку ворот.

На 48 минуте Джаррод Боуэн довел счет до разгромного. Дубль Ихеаначо (70 и 90 + 1 минуты) помог “Лестеру” уменьшить отставание до минимального — 3: 2.

Отметим, что Андрей Ярмоленко пропускал матч за “молотобойцев”, ведь продолжает восстановление от травмы.

Дополнение

“Вест Хэм” набрал 55 очков и приблизился к “Лестер”, который занимает 3-ю строчку, на расстояние в один балл.

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