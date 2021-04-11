Клуб Ярмоленка обіграв “Лестер” у центральній зустрічі туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В рамках 31 туру Англійської Прем’єр-ліги пройшла центральна зустріч в якій “Вест Хем” приймав “Лестер”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
До перерви орендований гравець у “Манчестер Юнайтед” Джессі Лінгард оформив дубль у воротах “лисиць”. У першому моменті він відзначився точним пострілом зльоту, а в іншому — відправив м’яч у порожню сітку воріт.
На 48 хвилині Джаррод Боуен довів рахунок до розгромного. Дубль Іхеаначо (70 і 90 + 1 хвилини) допоміг “Лестеру” зменшити відставання до мінімального — 3:2.
Зазначимо, що Андрій Ярмоленко пропускав матч за “молотобійців”, адже продовжує відновлення від травми.
Доповнення
“Вест Хем” набрав 55 очок і наблизився до “Лестер”, який посідає 3-й рядок, на відстань в один бал.