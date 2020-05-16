Клуб украинца признано досрочным победителем чемпионата Бельгии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов решила поддержать совет директоров Про-Лиги и досрочно закончить сезон 2019/2020, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ и ФК "Брюгге".
Чемпионом страны стал “Брюгге” Эдуарда Соболя. Второе место и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов получил “Гент” Игорь Пластун, Романа Яремчука и Романа Безуса, который отстал от чемпионов 15 баллов.
Отметим, что “Кортрейк” Евгения Макаренко занял 11-ю позицию.
Примечательно, что решение досрочно прекратить чемпионат получил не менее 84 процентов голосов клубов.
Напомним, что президент УЕФА угрожал Бельгии отстранением клубов от участия в еврокубках.