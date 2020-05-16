Клуб українця визнано достроковим переможцем чемпіонату Бельгії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги й достроково закінчити сезон-2019/2020, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ та ФК “Брюгге”.
Чемпіоном країни став “Брюгге” Едуарда Соболя. Друге місце й путівку до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів отримав “Гент” Ігоря Пластуна, Романа Яремчука та Романа Безуса, який відстав від чемпіонів на 15 балів.
Відзначимо, що “Кортрейк” Євгена Макаренка посів 11-ту позицію.
Примітно, що рішення достроково припинити чемпіонат отримав не менше 84 відсотків голосів клубів.
Нагадаємо, що президент УЄФА погрожував Бельгії відстороненням клубів від участі в єврокубках.