Клуб украинской Суперлиги разорвал соглашение с боснийским лидером

Текущий сезон был для балканского баскетболиста уже второй в составе “Обезьян”. К украинской команде он присоединился летом 2019 года. После успешного трай-аута стал одним из лидеров “Черкасских Обезьян” сезона-2019/20. Набирал 16,6 очка и 5,5 подбора за матч.

Примечательно, что в текущем сезоне Хаджифейзович сыграл в 10 матчах Суперлиги. В среднем набирал 6,2 очка и 4,0 подбора.

Добавим, сейчас “Черкасские Обезьяны” идут 8-ми в турнирной таблице чемпионата Украины.