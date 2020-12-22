Клуб української Суперліги розірвав угоду із боснійським лідером
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. БК “Черкаські Мавпи” та боснійський форвард Сеад Хаджифейзович дочасно розірвали угоду за взаємною згодою, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Поточний сезон був для балканського баскетболіста вже другий у складі “Мавп”. До української команди він долучився влітку 2019 року. Після успішного трай-аута став одним з лідерів “Черкаських Мавп” сезону-2019/20. Набирав 16,6 очка та 5,5 підбирання за матч.
Примітно, що поточного сезону Хаджифейзович зіграв у 10 поєдинках Суперліги. У середньому набирав 6,2 очка і 4,0 підбирання.
Додамо, наразі “Черкаські Мавпи” йдуть 8-ми у турнірній таблиці чемпіонату України.