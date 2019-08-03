Клуб Суперлиги отказался от участия в предстоящем чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Один из украинских клубов не сможет принять участие в предстоящем чемпионата Украины по баскетболу - Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Согласно действующих Правил проведения XХIХ чемпионата Украины по баскетболу сезона-2019/20 участники Суперлиги должны были до 1 августа уплатить 50 процентов от суммы обязательного заявочного денежного взноса следующего сезона.
Харьковский "Политехник", несмотря на предупреждение, не выполнил указанные условия. Поэтому клуб не будет допущен к чемпионату Украины следующего сезона среди команд Дивизиона "А" (Суперлиги).
Стоит отметить, что по решению Исполнительного комитета ФБУ место "Политехника" в Дивизионе "А" может занять клуб Высшей лиги, соответствует инфраструктурным и финансовым условиям для участников соревнований Суперлиги.
Добавим также, остальные восемь клубов выполнили необходимые условия и оплатили предыдущие заявочные взносы для участия в новом сезоне чемпионата Украины среди команд Суперлиги.