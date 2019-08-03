Клуб Суперліги відмовився від участі в майбутньому чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Один із українських клубів не зможе взяти участь в майбутньому чемпіонату України з баскетболу – Суперлізі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Згідно чинних Правил проведення XХІХ чемпіонату України з баскетболу сезону-2019/20 учасники Суперліги мали до 1 серпня сплатити 50 відсотків від суми обов’язкового заявочного грошового внеску наступного сезону.
Харківський "Політехнік", попри попередження, не виконав зазначені умови. Відтак клуб не буде допущений до чемпіонату України наступного сезону серед команд Дивізіону "А" (Суперліги).
Варто зазначити, що за рішенням Виконавчого комітету ФБУ місце "Політехніка" в Дивізіоні "А" може посісти клуб Вищої ліги, що відповідає інфраструктурним та фінансовим умовам для учасників змагань Суперліги.
Додамо також, інші вісім клубів виконали необхідні умови та сплатили попередні заявочні внески для участі в новому сезоні чемпіонату України серед команд Суперліги.