Клуб Реброва с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. ФК "Ференцварош" под руководством Сергея Ребров получил выигрыш в поединке стартового квалификационного этапа Лиги чемпионов над шведским "Юргорденом", сообщает корреспондент УНН.
Победу венграм принес норвежский легионер Токмак Нгуен, который забил два гола во встрече. Также “Ференцварош” не позволил отличиться сопернику — 2:0.
Украинский полузащитник Игорь Харатин провел полный матч в составе клуба Реброва, а Александр Зубков отсутствовал в заявке.
Добавим, что в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов “Ференцварош” встретится с чемпионом Шотландии — “Селтиком”.