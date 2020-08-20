Клуб Реброва з перемоги стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. ФК "Ференцварош" під орудою Сергія Ребров отримав виграш у поєдинку стартового кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів над шведським "Юргорденом", повідомляє кореспондент УНН.
Перемогу угорцям приніс норвезький легіонер Токмак Нгуен, який забив два голи у зустрічі. Також “Ференцварош” не дозволив відзначитися супернику — 2:0.
Український півзахисник Ігор Харатін провів повний поєдинок у складі клубу Реброва, а Олександр Зубков був відсутній у заявці.
Додамо, що в чвертьфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів “Ференцварош” зустрінеться із чемпіоном Шотландії — “Селтіком”.