Клуб Примеры заявил о шести случаях заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Каталонский ФК "Эспаньол" сообщил, что сразу шесть игроков и работников команды заболели коронавирусом, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Все зараженные имеют слабые симптомы и выполняют медицинские рекомендации. Имена футболистов не разглашаются.
Стоит отметить, что "Эспаньол" после 27 туров испанской Ла Лиги замыкает турнирную таблицу - 20 очков. Клуб отделяет 6 баллов от сохранения прописки в элите испанского футбола.
Как сообщал УНН, другой испанский клуб "Валенсия" обнаружил коронавирус у 35 процентов футболистов своего состава.