Клуб Прімери заявив про шість випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Каталонський ФК "Еспаньол" повідомив, що одразу шестеро гравців та працівників команди захворіли на коронавірус, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Всі заражені мають слабкі симптоми і виконують медичні рекомендації. Імена футболістів не розголошується.
Варто відзначити, що "Еспаньол" після 27 турів іспанської Ла Ліги замикає турнірну таблицю – 20 очок. Клуб відділяє 6 балів від збереження прописки в еліті іспанського футболу.
Як повідомляв УНН, інший іспанський клуб "Валенсія" виявив коронавірус у 35 відсотків футболістів свого складу.