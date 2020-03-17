Третина футболістів "Валенсії" заразилися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Іспанський ФК "Валенсія" повідомив про нові випадки захворювання коронавірусом у гравців. Про це свідчать дані сайт клубу, передає УНН.
Імена гравців не розголошуються. Проте їх кількість становить 35 відсотків команди.
“Всі випадки є безсимптомними. Футболісти знаходяться в своїх будинках з медичним наглядом і заходами ізоляції, зазвичай виконуючи запланований робочий план”, — сказано у повідомленні “Валенсії”.
Примітно, що 6-кратний чемпіон Іспанії, 2-кратний тріумфатор Ліги чемпіонів, Кубку УЄФА, Суперкубку УЄФА — ФК “Валенсія”, вилетів з 1/8 фіналу нинішнього розіграшу ЛЧ від італійської “Аталанти”.