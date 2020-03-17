Треть футболистов "Валенсии" заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Испанский ФК "Валенсия" сообщил о новых случаях заболевания коронавируса у игроков. Об этом свидетельствуют данные сайт клуба, передает УНН.
Имена игроков не разглашаются. Однако их количество составляет 35 процентов команды.
“Все случаи являются бессимптомными. Футболисты находятся в своих домах с контролем и мерами изоляции, обычно выполняя запланирован рабочий план”, — говорится в сообщении “Валенсии”.
Примечательно, что 6-кратный чемпион Испании, 2-кратный триумфатор Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА — ФК “Валенсия”, вылетел из 1/8 финала нынешнего розыгрыша ЛЧ от итальянской “Аталанты”.