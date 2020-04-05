Клуб Милевского и Хачериди потерпел первое поражение в сезоне

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62618 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. ФК "Динамо-Брест" нескольких украинцев принял "Славию" Мозырь во встрече третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, передает корреспондент УНН.

Первый тайм прошел без забитых мячей, но больше моментов возникало у ворот гостей. На 63 минуте контратака привела к назначению пенальти по воротам клуба из Бреста, который реализовал Чухлому.

Впоследствии футболист “Динамо” в чужой штрафной получил удар ногой ввиду, что у него появилось рассечение на лбу, однако судейская бригада пропустила этот момент и не наказали соперника. А “Славия” ответила голом. Дальний удар клуба завершился попаданием игрового снаряда в штангу, а дальше его добил Котляров.

К концу игры автогол Тимонюка помог “Динамо” отыграть один мяч — 1:2.

Артем Милевский провел полный матч за команду из Бреста, Александр Нойок вышел на замену на 78 минуте, а Евгений Хачериди просидел всю игру в запасе.

Примечательно, что в прошлом туре “Славия” нанесла поражение многократному чемпиону Белоруссии “БАТЭ”.

Добавим также, “Динамо” 4 очка и 8 ступенька первенства.

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