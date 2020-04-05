Клуб Милевского и Хачериди потерпел первое поражение в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. ФК "Динамо-Брест" нескольких украинцев принял "Славию" Мозырь во встрече третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, передает корреспондент УНН.
Первый тайм прошел без забитых мячей, но больше моментов возникало у ворот гостей. На 63 минуте контратака привела к назначению пенальти по воротам клуба из Бреста, который реализовал Чухлому.
Впоследствии футболист “Динамо” в чужой штрафной получил удар ногой ввиду, что у него появилось рассечение на лбу, однако судейская бригада пропустила этот момент и не наказали соперника. А “Славия” ответила голом. Дальний удар клуба завершился попаданием игрового снаряда в штангу, а дальше его добил Котляров.
К концу игры автогол Тимонюка помог “Динамо” отыграть один мяч — 1:2.
Артем Милевский провел полный матч за команду из Бреста, Александр Нойок вышел на замену на 78 минуте, а Евгений Хачериди просидел всю игру в запасе.
Примечательно, что в прошлом туре “Славия” нанесла поражение многократному чемпиону Белоруссии “БАТЭ”.
Добавим также, “Динамо” 4 очка и 8 ступенька первенства.