Клуб Малиновского сделал трансферное предложение по игроку "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Итальянский “Аталанта” за которую выступает Руслан Малиновский, включилась в борьбу за подписание израильского игрока донецкого “Шахтера” Манора Соломона, сообщает УНН со ссылкой на израильский ресурс “sport1”.
Выступления 21-летнего вингера продолжают вызывать интерес по всей Европе.
Стало известно, что команда из Серии А — “Аталанта”, официально обратилась к донецкому клубу по поводу трансфера Соломона. Итальянцы подали заявку на сумму 12 млн. евро, но украинцы отказались от этого предложения, и требуют гораздо большей суммы и, похоже, переговоры между сторонами продолжатся.
Отмечается, что за Соломоном следят другие итальянские команды, а также команда из Германии.
Примечательно, что вчера Соломон вышел на 77 минуте на поле матча с “Вольфсбургом” и успел забить один мяч.
Добавим также, в этом сезоне уроженец Израиля сыграл за “горняков” суммарно 26 поединков в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.