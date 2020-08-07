Клуб Малиновского сделал трансферное предложение по игроку "Шахтера"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73227 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100057 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123947 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105735 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125659 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100827 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101723 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103799 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101876 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Итальянский “Аталанта” за которую выступает Руслан Малиновский, включилась в борьбу за подписание израильского игрока донецкого “Шахтера” Манора Соломона, сообщает УНН со ссылкой на израильский ресурс “sport1”.

Выступления 21-летнего вингера продолжают вызывать интерес по всей Европе.

Стало известно, что команда из Серии А — “Аталанта”, официально обратилась к донецкому клубу по поводу трансфера Соломона. Итальянцы подали заявку на сумму 12 млн. евро, но украинцы отказались от этого предложения, и требуют гораздо большей суммы и, похоже, переговоры между сторонами продолжатся.

Отмечается, что за Соломоном следят другие итальянские команды, а также команда из Германии.

Примечательно, что вчера Соломон вышел на 77 минуте на поле матча с “Вольфсбургом” и успел забить один мяч.

Добавим также, в этом сезоне уроженец Израиля сыграл за “горняков” суммарно 26 поединков в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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