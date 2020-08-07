Клуб Маліновського зробив трансферну пропозицію по гравцю "Шахтаря"

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Італійська “Аталанта” за яку виступає Руслан Маліновський, включилася у боротьбу за підписання ізраїльського гравця донецького “Шахтаря” Манора Соломона, повідомляє УНН з посиланням на ізраїльський ресурс “sport1”.

Виступи 21-річного вінгера продовжують викликати інтерес по всій Європі.

Стало відомо, що команда з Серії А — “Аталанта”, офіційно звернулася до донецького клубу з приводу трансферу Соломона. Італійці подали заявку на суму 12 млн. євро, але українці відмовилися від цієї пропозиції, і вимагають набагато більшої суми і, схоже, переговори між сторонами продовжаться.

Зазначається, що за Соломоном стежать інші італійські команди, а також команда з Німеччини.

Примітно, що вчора Соломон вийшов на 77 хвилині на поле матчу з “Вольфсбургом” і встиг забити один м’яч.

Додамо також, цього сезону уродженець Ізраїлю відіграв за “гірників” сумарно 26 поєдинків в яких забив 6 голів і віддав 5 асистів.

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