Клуб Лунина одержал победу на старте Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В рамках матча первого тура испанской Примеры "Бетис" принимал на своем поле "Бенито Вальямарин" - ФК "Вальядолид", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
У хозяев уже на 8 минуте получил удаление вратарь Роблем, однако воспользоваться этим гости сумели только на 63 минуте, когда отличился Гвардиола. Пять минут понадобилось “Бетис” чтобы вдесятером отыграться — 1:1. Герой поединка стал Плано, который забил победный гол на 89 минуте.
Примечательно, что Андрей Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных “Вальядолида”.
Составы команд:
“Бетис”: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Фекир, Виллиам Карвалью, Хоакин (Мартин, 10), Тельо (Хуанма, 83), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 46).
“Вальядолид”: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антонито (Рубио, 55), Мойя, Салис, Мичел, Алькарас (Ануар, 76), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 12), Гвардиола.
Добавим, во втором туре “Бетис” отправится на “Камп Ноу,” где встретится с “Барселоной”. Лунин и компания сыграет на “Сантьяго Бернабеу” против мадридского “Реала”.