Клуб Луніна здобув перемогу на старті Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В рамках матчу першого туру іспанської Прімери “Бетіс” приймав на власному полі “Беніто Вальямарін” — ФК “Вальядолід”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
У господарів вже на 8 хвилині отримав вилучення воротар Роблем, однак скористатися цим гості зуміли тільки на 63 хвилині, коли відзначився Гвардіола. П’ять хвилин знадобилося “Бетісу” аби вдесятьох відігратися — 1:1. Герой поєдинку став Плано, який забив переможний гол на 89 хвилині.
Примітно, що Андрій Лунін просидів увесь поєдинок на лаві запасних “Вальядоліду”.
Склади команд:
“Бетіс”: Хоель Роблес, Сідней, Бартра, Педраса, Емерсон, Хаві Гарсія, Набіл Фекір, Вілліам Карвалью, Хоакін (Мартін, 10), Тельо (Хуанма, 83), Борха Іглесіас (Лорен Морон, 46).
“Вальядолід”: Масіп, Кіко Олівас, Начо Мартінес, Антоніто (Рубіо, 55), Мойя, Саліс, Мічел, Алькарас (Ануар, 76), Оскар Плано, Рамірес (Енес Унал, 12), Гвардіола.
Додамо, у другому турі “Бетіс” відправиться на “Камп Ноу,” де зустрінеться з “Барселоною”. Лунін та компанія зіграє на “Сантьяго Бернабеу” проти мадридського “Реала”.