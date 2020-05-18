Клуб двух украинцев праздновал выигрыш в матче чемпионата Беларуси в меньшинстве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Минское "Динамо" одержало четвертую победу в чемпионате Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Минска.
На домашней арене в столице Беларуси "Динамо" выиграло у ФК "Ислочь" - 1:0. Автором победного мяча стал белорус Бахар.
Отметим, что полный поединок у победителей, которыми руководит бывший коуч клубов УПЛ Леонид Кучук, сыграл наш земляк Артем Сухоцкий. Другой украинец Белоног просидел в запасе.
Вашему вниманию результаты других поединков:
"Белшина" - "Витебск" 1:1
"Движение" - "Смолевичи" 0:0.