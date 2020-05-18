Клуб двох українців святкував виграш у матчі чемпіонату Білорусі в меншості
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Мінське "Динамо" здобуло четверту перемогу в чемпіонаті білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на сайт команди з Мінська.
На домашній арені в столиці Білорусі "Динамо" виграло у ФК "Іслочь" – 1:0. Автором переможного м'яча став білорус Бахар.
Відзначимо, що повний поєдинок у переможців, якими керує колишній коуч клубів УПЛ Леонід Кучук, відіграв наш земляк Артем Сухоцький. Інший українець Білоног просидів у запасі.
До вашої уваги результати інших поєдинків:
"Белшина" – "Вітебськ" 1:1
"Рух" – "Смолевичі" 0:0.