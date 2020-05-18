Клуб двох українців святкував виграш у матчі чемпіонату Білорусі в меншості

На домашній арені в столиці Білорусі "Динамо" виграло у ФК "Іслочь" – 1:0. Автором переможного м'яча став білорус Бахар.

Відзначимо, що повний поєдинок у переможців, якими керує колишній коуч клубів УПЛ Леонід Кучук, відіграв наш земляк Артем Сухоцький. Інший українець Білоног просидів у запасі.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

"Белшина" – "Вітебськ" 1:1

"Рух" – "Смолевичі" 0:0.