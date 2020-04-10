Клуб Бундеслиги объявил о назначении нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Представитель немецкой футбольной Бундеслиги "Герта" назначила на пост главного тренера Бруно Лаббадию, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
О сроках заключительной сделки не сообщается.
"Герта" - это клуб с четким, амбициозным планом на будущее. Мы очень заинтересованы в том, чтобы стать частью этого плана и дальнейшего развития "Герты". У нас впереди много работы. Мы начнем с понедельника соответствии с действующими правилами и подготовимся как можно лучше до того дня, когда в футбол снова играть", - сказал Лаббадиа.
В активе 54-летнего специалиста опыт тренерской работы в: "Дармштадте", "Гамбурге", "Байере", "Штутгарте" и "Вольфсбурге".
Примечательно, что "Герта" начинала сезон под руководством хорвата Анте Чович, который был уволен 27 ноября. Следующим главным тренером стал Юрген Клинсманн, который в прошлом возглавлял сборные Германии и США.