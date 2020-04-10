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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2714 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20329 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Клуб Бундеслиги объявил о назначении нового наставника

Клуб Бундеслиги объявил о назначении нового наставника

Киев  •  УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Представитель немецкой футбольной Бундеслиги "Герта" назначила на пост главного тренера Бруно Лаббадию, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

О сроках заключительной сделки не сообщается.

"Герта" - это клуб с четким, амбициозным планом на будущее. Мы очень заинтересованы в том, чтобы стать частью этого плана и дальнейшего развития "Герты". У нас впереди много работы. Мы начнем с понедельника соответствии с действующими правилами и подготовимся как можно лучше до того дня, когда в футбол снова играть", - сказал Лаббадиа.

В активе 54-летнего специалиста опыт тренерской работы в: "Дармштадте", "Гамбурге", "Байере", "Штутгарте" и "Вольфсбурге".

Примечательно, что "Герта" начинала сезон под руководством хорвата Анте Чович, который был уволен 27 ноября. Следующим главным тренером стал Юрген Клинсманн, который в прошлом возглавлял сборные Германии и США.

Украинские Национальные Новости

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