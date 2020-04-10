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Клуб Бундесліги оголосив про призначення нового наставника

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Представник німецької футбольної Бундесліги "Герта" призначила на пост головного тренера Бруно Лаббадію, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Про терміни заключної угоди не повідомляється.

"Герта" - це клуб з чітким, амбітним планом на майбутнє. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб стати частиною цього плану і подальшого розвитку "Герти". У нас попереду багато роботи. Ми почнемо з понеділка відповідно до діючих правил і підготуємося якомога краще до дня, коли в футбол знову гратимуть", - сказав Лаббадія.

В активі 54-річного фахівця досвід тренерської роботи в: "Дармштадті", "Гамбургу", "Байеру", "Штутгарті" і "Вольфсбурзі".

Примітно, що "Герта" розпочинала сезон під керівництвом хорвата Анте Човіча, який був звільнений 27 листопада. Наступним головним тренером став Юрген Клінсманн, який у минулому очолював збірні Німеччини та США.

Українські Національні Новини

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