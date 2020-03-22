Клуб АПЛ нацелился на трансфер лучшего бомбардира Серии А

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100377 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103521 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105568 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104556 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113203 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100819 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105284 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Боссы английского "Эвертона" хотят приобрести нападающего римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле, сообщает УНН со ссылкой на ресурс 90min.

Новый тренер "ирисок" недоволен нынешними атакующими альтернативами и рассматривает вариант с Иммобиле для будущей кампании.

Нападающий "Лацио" стал главным бомбардиром Серии А, забив 27 голов в 26 матчах, что позволило клуба включиться в гонку за Скудетто.

Отметим, что соглашение между итальянцем и "бьянкочелести" рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, "Эвертон" с 37 очками в 29 матчах занимает только 12 строчку в АПЛ.

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