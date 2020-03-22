Клуб АПЛ нацелился на трансфер лучшего бомбардира Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Боссы английского "Эвертона" хотят приобрести нападающего римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле, сообщает УНН со ссылкой на ресурс 90min.
Новый тренер "ирисок" недоволен нынешними атакующими альтернативами и рассматривает вариант с Иммобиле для будущей кампании.
Нападающий "Лацио" стал главным бомбардиром Серии А, забив 27 голов в 26 матчах, что позволило клуба включиться в гонку за Скудетто.
Отметим, что соглашение между итальянцем и "бьянкочелести" рассчитан до лета 2023 года.
Добавим, "Эвертон" с 37 очками в 29 матчах занимает только 12 строчку в АПЛ.