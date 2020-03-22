Клуб АПЛ націлився на трансфер кращого бомбардира Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Боси англійського "Евертона" бажають придбати нападника римського "Лаціо" та збірної Італії Чіро Іммобіле, повідомляє УНН з посиланням на ресурс 90min.
Новий тренер "ірисок" незадоволений нинішніми атакуючими альтернативами і розглядає варіант з Іммобіле для майбутньої кампанії.
Нападник "Лаціо" став головним бомбардиром Серії А, забивши 27 голів в 26 матчах, що дозволило клубу включитися в гонку за Скудетто.
Зазначимо, що угода між італійцем та "бьянкочелесті" розрахований до літа 2023 року.
Додамо, "Евертон" з 37 очками в 29 матчах займає тільки 12 рядок в АПЛ.