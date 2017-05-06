Ходатайство о заочном следствии по делу А.Онищенко передадут в суд до конца мая - САП

"Готовится ходатайство (о заочном следствие по А.Онищенко - ред.). До конца мая оно будет представлено (в суд - ред.)", - сказали в САП.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко.



Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.