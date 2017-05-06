Клопотання про заочне слідство у справі О.Онищенка передадуть в суд до кінця травня - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. До кінця травня до суду буде подано клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“Готується клопотання (про заочне слідство щодо О.Онищенка — ред.). До кінця травня воно буде подане (до суду — ред.)”, — сказали у САП.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію Олександра Онищенка.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.