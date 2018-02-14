Ходатайство об избрании меры пресечения Труханову поступило в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Ходатайство о мере пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову поступило в Соломенский районный суд Киева. Об этом корреспонденту УНН сообщили в канцелярии суда.
"Есть ходатайство, судья Вишняк", - сказали в канцелярии.
Точное время начала заседания пока неизвестно.
Как сообщал УНН, сегодня в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении.
Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".