Клопотання про обрання запобіжного заходу Труханову надійшло до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Клопотання про запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову надійшло у Солом‘янський районний суд Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в канцелярії суду.
"Є клопотання, суддя Вишняк", - сказали в канцелярії.
Точний час початку засідання поки невідомий.
Як повідомляв УНН, сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. йому вручили повідомлення про підозру.
Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян” під “Європейську мерію”.